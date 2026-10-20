We wsi Behbeit el-Hagar na północy Egiptu rolnik Khaled el-Shahat Khalil przypadkowo odkrył fragmenty dwóch dużych posągów podczas prac na własnej ziemi. Według wstępnych ocen mogą one przedstawiać faraona Ramzesa II. Informuje o tym „Jerusalem Post”, powołując się na egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytności.

Po odkryciu rolnik poinformował ministerstwo, które skierowało do wsi zespół do ratunkowych wykopalisk archeologicznych. Behbeit el-Hagar jest również stanowiskiem archeologicznym, gdzie zachowały się pozostałości starożytnej świątyni bogini Izydy, znanej jako Iseum.

Fragment głowy o wysokości 1,6 metra

Pierwszym z odkrytych fragmentów jest głowa o wysokości około 1,6 metra. Faraon jest na niej przedstawiony w pschencie — podwójnej koronie Górnego i Dolnego Egiptu. W pobliżu znaleziono także tylną część posągu z inskrypcją zawierającą imię horusowe Ramzesa II — Hor Ka Nakht Meri Maat, tłumaczone jako „Potężny byk, umiłowany przez Maat”.

Generalny sekretarz egipskiej Najwyższej Rady Starożytności Hisham el-Leithy oświadczył, że rozmiary głowy wskazują, iż pierwotny posąg mógł mieć około 8,5 metra wysokości.

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Drugi posąg i granitowy blok z inskrypcjami

Drugi fragment posągu, również łączony z Ramzesem II, ma wysokość 2,4 metra. Dobrze zachowały się na nim rysy twarzy faraona. Rzeźba nie ma nóg ani podstawy, a górna część tradycyjnego nakrycia głowy nemes zaginęła.

Wraz z fragmentami odkryto blok z różowego granitu z kilkoma hieroglificznymi inskrypcjami. Wśród nich są tytuły „Nesu-Biti”, czyli „król Górnego i Dolnego Egiptu”, a także „Sa Ra” — „syn Ra”.

Egipski minister turystyki i starożytności Sherif Fathy wręczył Khalilowi i jego żonie dyplom za zgłoszenie znalezisk. Podkreślił znaczenie odkrytych fragmentów dla dalszych badań nad historią Egiptu.

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