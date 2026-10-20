В деревне Бехбейт-эль-Хагар на севере Египта фермер Халед эль-Шахат Халиль во время работ на собственной земле случайно обнаружил фрагменты двух больших статуй, которые, по предварительным оценкам, могут изображать фараона Рамсеса II. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта.

После находки фермер сообщил в министерство, которое направило в деревню команду для спасательных археологических раскопок. Бехбейт-эль-Хагар также является археологическим памятником, где сохранились остатки древнего храма богини Исиды, известного как Исеум.

Фрагмент головы высотой 1,6 метра

Первый из обнаруженных фрагментов — голова высотой около 1,6 метра. На ней фараон изображен в пшенте — двойной короне Верхнего и Нижнего Египта. Неподалеку также нашли заднюю часть статуи с надписью, содержащей хорово имя Рамсеса II — Hor Ka Nakht Meri Maat, которое переводят как «Могучий бык, любимый Маат».

Генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Хишам эль-Лейти заявил, что размеры головы свидетельствуют о том, что первоначальная статуя могла достигать примерно 8,5 метра в высоту.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Вторая статуя и гранитный блок с надписями

Второй фрагмент статуи, который также связывают с Рамсесом II, имеет высоту 2,4 метра. На нем хорошо сохранились черты лица фараона. У скульптуры отсутствуют ноги и основание, а верхняя часть традиционного головного убора немес утрачена.

Вместе с фрагментами обнаружили блок из розового гранита с несколькими иероглифическими надписями. Среди них — титулы «Несу-Бити», то есть «царь Верхнего и Нижнего Египта», а также «Са Ра» — «сын Ра».

Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи вручил Халилю и его жене грамоту за сообщение о находках. Он подчеркнул значение обнаруженных фрагментов для дальнейшего изучения истории Египта.

Читай нас в