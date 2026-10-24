Премьер Западной Австралии Роджер Кук столкнулся с критикой местных жителей во время пятичасового визита в Саут-Хедленд в Австралии. Это была его первая поездка в город после того, как правительство штата объявило о коронерском расследовании смерти троих детей в 2022 году.

Как сообщает ABC News, расследование касается убийства Маргарет Хоук, ее 10-летней дочери, семилетнего сына и четырехмесячного ребенка. Решение о новом расследовании приняли после политического и медийного давления в связи с работой Департамента защиты детей Западной Австралии.

Призывы к диалогу с общиной

Старейшина народа ньямал-питжикарли Дорис Итон во время встречи призвала Кука и министра защиты детей Джессику Стойковски чаще приезжать в общину. По ее словам, чиновникам следует побыть в городе и пройтись по его улицам, поскольку ситуацию невозможно полностью оценить из Перта.

После переговоров с организацией Hedland Aboriginal Strong Leaders к чиновникам обратилась женщина, назвавшая себя бывшей приемной матерью. Она спросила, когда департамент понесет ответственность и когда чиновники начнут разговаривать с общиной.

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В центре внимания также остаются сообщения о том, что до 15 детей могли жить без присмотра в государственном доме в Саут-Хедленде до сентября. Кук заявил, что понимает стремление жителей увидеть улучшения, а целью визита назвал консультации с теми, кто предоставляет услуги в общине.

Вакансии и проверка департамента

Во время поездки правительство не объявило новых решений в сфере защиты детей, а премьер не встречался с семьями, которых затронул кризис. По данным ABC News, бабушка погибших детей Дороти Паперток отказалась от приглашения на встречу с премьером. Ранее она добивалась проведения коронерского расследования.

Джессика Стойковски не смогла назвать количество заполненных штатных единиц после того, как парламенту Западной Австралии сообщили об 11 вакансиях работников служб защиты детей в регионе Пилбара. В Саут-Хедленд направили временную группу поддержки. Министр ожидает до конца месяца получить результаты проверки рекомендаций, подготовленных после убийств в семье Хоук.

Тем временем уполномоченная Западной Австралии по делам детей и молодежи Жаклин Макгоуэн-Джонс представила в парламенте критический отчет о системе защиты детей. В нем проанализировали опыт 19 детей, которых неоднократно помещали в закрытый центр ухода, и предложили 56 рекомендаций.

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