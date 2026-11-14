开发军用人形机器人的美国初创企业Foundation Future Industries于10月30日未能向员工发放工资。据CNBC报道，援引知情人士的消息，这家总部位于旧金山的公司员工至今仍未收到款项。

高管借款

该媒体消息人士称，Foundation首席执行官兼联合创始人桑凯特·帕塔克去年从公司借款460万美元，用于购买一栋豪宅。一些员工认为，这些资金本可用于支付工资。

公开记录显示，帕塔克作为唯一主要成员的一家有限责任公司于2025年10月以460万美元购入了加利福尼亚州索萨利托的一处房产。CNBC消息人士称，帕塔克在收到资金时将其称为短期贷款，现有投资者则通过公司的财务披露知晓此事。

帕塔克的一名代表确认已收到记者就该报道提出的详细主要问题清单，但未回应置评请求。

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寻求融资

自1月以来，帕塔克一直在以30亿美元估值为Foundation寻求数亿美元融资。CNBC消息人士称，他是董事会唯一成员，并持有多数股份，这引发潜在投资者对公司治理的担忧。

8月时，该公司也缺乏支付工资的资金，但在Foundation从一名投资者获得临时贷款约两天后，员工收到了款项。本周，帕塔克在一份内部备忘录中告诉员工，他正在寻找资金以偿还拖欠的工资。

Foundation由帕塔克、Tribe Capital首席执行官阿琼·塞西以及Cobalt Robotics联合创始人迈克·勒布朗于2024年4月创立。该公司正在开发名为Phantom的人形机器人，并曾表示计划推出新一代可配备武器的机器人。4月，埃里克·特朗普被介绍为Foundation的投资者和首席战略顾问。与此同时，据CNBC报道，广泛流传的有关2400万美元五角大楼合同的说法，指的是Foundation在2024年底收购的Boardwalk Robotics所持有的合同。

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