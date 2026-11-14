Американский стартап Foundation Future Industries, разрабатывающий военных гуманоидных роботов, пропустил выплату зарплат сотрудникам 30 октября. Работники компании из Сан-Франциско до сих пор не получили деньги, сообщает CNBC со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Заем руководителя

По словам собеседников издания, CEO и сооснователь Foundation Санкает Патхак в прошлом году занял у компании $4,6 млн для покупки роскошного дома. Часть сотрудников считает, что эти средства могли быть использованы для выплаты зарплат.

Публичные записи свидетельствуют, что LLC, в которой Патхак указан единственным основным участником, в октябре 2025 года приобрела недвижимость в Саусалито, штат Калифорния, за $4,6 млн. Как утверждают источники CNBC, на момент получения средств Патхак назвал их краткосрочным займом, а действующие инвесторы знали о нем из финансовых раскрытий компании.

Представитель Патхака подтвердил получение от журналистов подробного перечня основных вопросов для материала, но не ответил на запросы о комментарии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Поиск финансирования

С января Патхак ищет для Foundation сотни миллионов долларов финансирования при оценке компании в $3 млрд. По данным источников CNBC, он является единственным членом совета директоров и владеет большинством акций, что вызвало у потенциальных инвесторов обеспокоенность относительно корпоративного управления.

В августе компании также не хватало средств для выплаты зарплат, однако сотрудники получили деньги примерно через два дня после того, как Foundation привлек временный заем от одного из инвесторов. На этой неделе Патхак сообщил сотрудникам во внутренней записке, что ищет средства для погашения задолженности по зарплатам.

Foundation был основан в апреле 2024 года Патхаком, CEO Tribe Capital Арджуном Сети и сооснователем Cobalt Robotics Майком Лебланком. Компания разрабатывает гуманоидного робота Phantom и заявляла о намерении представить новое поколение роботов, готовых к оснащению оружием. В апреле Эрика Трампа представили как инвестора и главного советника Foundation по стратегии. В то же время, по данным CNBC, распространенные заявления о контрактах с Пентагоном на $24 млн относятся к контрактам Boardwalk Robotics, которую Foundation приобрел в конце 2024 года.

Читай нас в