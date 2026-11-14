Amerykański startup Foundation Future Industries, który rozwija wojskowe roboty humanoidalne, nie wypłacił pracownikom wynagrodzeń 30 października. Pracownicy spółki z San Francisco nadal nie otrzymali pieniędzy, informuje CNBC, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Pożyczka szefa

Według rozmówców publikacji prezes i współzałożyciel Foundation Sanket Pathak pożyczył w ubiegłym roku od spółki 4,6 mln dolarów na zakup luksusowego domu. Część pracowników uważa, że środki te mogły zostać wykorzystane na wypłatę pensji.

Publiczne rejestry wskazują, że LLC, w której Pathak jest wskazany jako jedyny główny członek, kupiła w październiku 2025 roku nieruchomość w Sausalito w Kalifornii za 4,6 mln dolarów. Jak twierdzą źródła CNBC, w chwili otrzymania środków Pathak określił je jako krótkoterminową pożyczkę, a obecni inwestorzy wiedzieli o niej z ujawnień finansowych spółki.

Przedstawiciel Pathaka potwierdził otrzymanie od dziennikarzy szczegółowej listy głównych pytań do materiału, lecz nie odpowiedział na prośby o komentarz.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Poszukiwanie finansowania

Od stycznia Pathak poszukuje dla Foundation setek milionów dolarów finansowania przy wycenie spółki na 3 mld dolarów. Według źródeł CNBC jest on jedynym członkiem rady dyrektorów i posiada większość akcji, co wzbudziło wśród potencjalnych inwestorów obawy dotyczące ładu korporacyjnego.

W sierpniu spółce również brakowało środków na wypłatę pensji, jednak pracownicy otrzymali pieniądze około dwóch dni po tym, jak Foundation pozyskał tymczasową pożyczkę od jednego z inwestorów. W tym tygodniu Pathak poinformował pracowników w wewnętrznej notatce, że szuka środków na spłatę zaległości płacowych.

Foundation został założony w kwietniu 2024 roku przez Pathaka, prezesa Tribe Capital Arjuna Sethiego oraz współzałożyciela Cobalt Robotics Mike’a LeBlanca. Firma rozwija humanoidalnego robota Phantom i deklarowała zamiar zaprezentowania nowej generacji robotów gotowych do wyposażenia w broń. W kwietniu Erica Trumpa przedstawiono jako inwestora i głównego doradcę strategicznego Foundation. Jednocześnie, według CNBC, rozpowszechnione twierdzenia o kontraktach z Pentagonem o wartości 24 mln dolarów dotyczą kontraktów Boardwalk Robotics, którą Foundation przejął pod koniec 2024 roku.

Czytaj nas na