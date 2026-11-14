Foundation не виплатив зарплати, CEO позичив у компанії $4,6 млн — CNBC

Американський стартап Foundation Future Industries, що розробляє військових гуманоїдних роботів, пропустив виплату зарплат працівникам 30 жовтня. Співробітники компанії із Сан-Франциско досі не отримали грошей, повідомляє CNBC з посиланням на людей, обізнаних із ситуацією.

Позика керівника

За словами співрозмовників видання, CEO та співзасновник Foundation Санкает Патхак минулого року позичив у компанії $4,6 млн для придбання розкішного будинку. Частина працівників вважає, що ці кошти могли бути використані для виплати зарплат.

Публічні записи свідчать, що LLC, у якій Патхак вказаний єдиним основним учасником, у жовтні 2025 року придбала нерухомість у Саусаліто, штат Каліфорнія, за $4,6 млн. Як стверджують джерела CNBC, на момент отримання коштів Патхак назвав їх короткостроковою позикою, а чинні інвестори знали про неї з фінансових розкриттів компанії.

Представник Патака підтвердив отримання від журналістів детального переліку основних питань для матеріалу, але не відповів на запити про коментар.

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Пошук фінансування

Патхак із січня шукає для Foundation сотні мільйонів доларів фінансування за оцінки компанії у $3 млрд. За даними джерел CNBC, він є єдиним членом ради директорів і володіє більшістю акцій, що викликало занепокоєння потенційних інвесторів щодо корпоративного управління.

У серпні компанії також бракувало коштів для виплати зарплат, однак працівники отримали гроші приблизно через два дні після того, як Foundation залучила тимчасову позику від одного з інвесторів. Цього тижня Патхак у внутрішній записці повідомив працівникам, що шукає кошти для погашення заборгованості із зарплат.

Foundation заснували у квітні 2024 року Патхак, CEO Tribe Capital Арджун Сеті та співзасновник Cobalt Robotics Майк Лебланк. Компанія розробляє гуманоїдного робота Phantom і заявляла про намір представити нове покоління роботів, готових до оснащення зброєю. У квітні Еріка Трампа представили як інвестора та головного радника зі стратегії Foundation. Водночас, за даними CNBC, поширені заяви про $24 млн контрактів із Пентагоном стосуються контрактів Boardwalk Robotics, яку Foundation придбала наприкінці 2024 року.

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