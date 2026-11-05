C罗成为足球界首位亿万富翁——Interia Sport

葡萄牙足球运动员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多于2025年成为足球界首位财富超过10亿美元的人士。据《福布斯》估算，其资产约为12亿美元，Interia Sport报道。

罗纳尔多的财富很大一部分不仅来自足球收入，也来自对酒店业、医疗、科技和体育媒体的投资。其中一个关键项目是Pestana CR7 Lifestyle Hotels酒店连锁，该项目是在这名球员于2015年开始与葡萄牙Pestana集团合作后创立的。

酒店和诊所

Pestana CR7品牌旗下运营着五家酒店，分别位于丰沙尔、里斯本、马德里、纽约和马拉喀什。罗纳尔多是投资者并负责使用其个人品牌，而酒店设施由Pestana集团管理。该连锁品牌第六家酒店计划于2027年在巴黎开业。

2018年，罗纳尔多与葡萄牙企业家保罗·拉莫斯共同创立了Insparya公司，专门从事植发和脱发治疗。该公司正在欧洲和中东发展诊所网络。

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科技和体育资产

2024年5月，这名球员成为美国公司WHOOP的投资者和全球大使。该公司生产用于监测身体活动、睡眠和身体恢复状况的设备。他还收购了在线电视频道Live Mode TV的股份，该频道在体育媒体领域运营。

据该媒体报道，2026年2月，罗纳尔多投资750万美元收购了HBL Pro2col Software 10%的股份，该公司是Herbalife的子公司。该公司开发用于制定个性化健康、营养和日常习惯计划的数字平台。

同月，他通过CR7 Sports Investments公司收购了西班牙足球俱乐部UD Almería 25%的股份。交易金额未披露。9月，罗纳尔多还向一个计划收购沙特俱乐部Al-Nassr的财团投资了9200万欧元；投资者团体包括RedBird Capital Partners的格里·卡迪纳莱及其他参与者。

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