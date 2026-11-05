Футболіст Роналду став першим мільярдером у футболі — Interia Sport

Футболіст із Португалії Кріштіану Роналду у 2025 році став першим представником футболу, чиї статки перевищили $1 млрд. За оцінкою Forbes, його капітал становить близько $1,2 млрд, повідомляє Interia Sport.

Значну частину статків Роналду сформували не лише футбольні доходи, а й інвестиції у готельний бізнес, медицину, технології та спортивні медіа. Одним із ключових проєктів стала мережа Pestana CR7 Lifestyle Hotels, створена після початку співпраці футболіста з португальською групою Pestana у 2015 році.

Готелі та клініки

Під брендом Pestana CR7 працюють п’ять готелів — у Фуншалі, Лісабоні, Мадриді, Нью-Йорку та Марракеші. Роналду є інвестором і відповідає за використання власного бренду, тоді як об’єктами управляє група Pestana. Відкриття шостого готелю мережі в Парижі заплановане на 2027 рік.

У 2018 році Роналду разом із португальським підприємцем Паулу Рамушем створив компанію Insparya, яка спеціалізується на пересадці волосся та лікуванні облисіння. Компанія розвиває мережу клінік у Європі та на Близькому Сході.

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Технологічні та спортивні активи

У травні 2024 року футболіст став інвестором і глобальним амбасадором американської компанії WHOOP, що виробляє пристрої для моніторингу фізичної активності, сну та відновлення організму. Також він придбав частку в онлайн-телеканалі Live Mode TV, який працює у спортивно-медійному сегменті.

У лютому 2026 року Роналду, за даними видання, вклав $7,5 млн у придбання 10% HBL Pro2col Software — дочірньої компанії Herbalife. Вона розробляє цифрову платформу для створення персоналізованих планів щодо здоров’я, харчування та щоденних звичок.

Того ж місяця через компанію CR7 Sports Investments він придбав 25% частки іспанського футбольного клубу UD Almería. Вартість угоди не розкривали. У вересні Роналду також інвестував €92 млн у консорціум, який планує придбати саудівський клуб Al-Nassr; до групи інвесторів увійшли Джеррі Кардинале з RedBird Capital Partners та інші учасники.

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