Португальский футболист Криштиану Роналду в 2025 году стал первым представителем футбола, чьё состояние превысило $1 млрд. По оценке Forbes, его капитал составляет около $1,2 млрд, сообщает Interia Sport.

Значительную часть состояния Роналду сформировали не только футбольные доходы, но и инвестиции в гостиничный бизнес, медицину, технологии и спортивные медиа. Одним из ключевых проектов стала сеть Pestana CR7 Lifestyle Hotels, созданная после начала сотрудничества футболиста с португальской группой Pestana в 2015 году.

Отели и клиники

Под брендом Pestana CR7 работают пять отелей — в Фуншале, Лиссабоне, Мадриде, Нью-Йорке и Марракеше. Роналду является инвестором и отвечает за использование собственного бренда, тогда как объектами управляет группа Pestana. Открытие шестого отеля сети в Париже запланировано на 2027 год.

В 2018 году Роналду вместе с португальским предпринимателем Паулу Рамушем создал компанию Insparya, специализирующуюся на пересадке волос и лечении облысения. Компания развивает сеть клиник в Европе и на Ближнем Востоке.

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Технологические и спортивные активы

В мае 2024 года футболист стал инвестором и глобальным амбассадором американской компании WHOOP, которая производит устройства для мониторинга физической активности, сна и восстановления организма. Также он приобрёл долю в онлайн-телеканале Live Mode TV, работающем в сегменте спортивных медиа.

В феврале 2026 года Роналду, по данным издания, вложил $7,5 млн в приобретение 10% HBL Pro2col Software — дочерней компании Herbalife. Она разрабатывает цифровую платформу для создания персонализированных планов по здоровью, питанию и ежедневным привычкам.

В том же месяце через компанию CR7 Sports Investments он приобрёл 25% акций испанского футбольного клуба UD Almería. Стоимость сделки не раскрывалась. В сентябре Роналду также инвестировал €92 млн в консорциум, который планирует приобрести саудовский клуб Al-Nassr; в группу инвесторов вошли Джерри Кардинале из RedBird Capital Partners и другие участники.

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