Portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo w 2025 roku został pierwszym przedstawicielem futbolu, którego majątek przekroczył 1 mld dolarów. Według szacunków Forbesa jego majątek wynosi około 1,2 mld dolarów, informuje Interia Sport.

Znaczną część majątku Ronaldo zbudowały nie tylko dochody z futbolu, lecz także inwestycje w branżę hotelarską, medycynę, technologie i media sportowe. Jednym z kluczowych projektów była sieć Pestana CR7 Lifestyle Hotels, utworzona po rozpoczęciu współpracy piłkarza z portugalską grupą Pestana w 2015 roku.

Hotele i kliniki

Pod marką Pestana CR7 działa pięć hoteli — w Funchal, Lizbonie, Madrycie, Nowym Jorku i Marrakeszu. Ronaldo jest inwestorem i odpowiada za wykorzystanie własnej marki, podczas gdy obiektami zarządza grupa Pestana. Otwarcie szóstego hotelu sieci w Paryżu zaplanowano na 2027 rok.

W 2018 roku Ronaldo wraz z portugalskim przedsiębiorcą Paulo Ramosem założył spółkę Insparya, specjalizującą się w przeszczepach włosów i leczeniu łysienia. Firma rozwija sieć klinik w Europie i na Bliskim Wschodzie.

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Aktywa technologiczne i sportowe

W maju 2024 roku piłkarz został inwestorem i globalnym ambasadorem amerykańskiej firmy WHOOP, która produkuje urządzenia do monitorowania aktywności fizycznej, snu i regeneracji organizmu. Nabył również udziały w internetowym kanale telewizyjnym Live Mode TV, działającym w segmencie mediów sportowych.

W lutym 2026 roku Ronaldo, według publikacji, zainwestował 7,5 mln dolarów w nabycie 10% HBL Pro2col Software — spółki zależnej Herbalife. Rozwija ona cyfrową platformę do tworzenia spersonalizowanych planów dotyczących zdrowia, odżywiania i codziennych nawyków.

W tym samym miesiącu za pośrednictwem spółki CR7 Sports Investments nabył 25% udziałów w hiszpańskim klubie piłkarskim UD Almería. Wartości transakcji nie ujawniono. We wrześniu Ronaldo zainwestował również 92 mln euro w konsorcjum, które planuje nabyć saudyjski klub Al-Nassr; do grupy inwestorów weszli Gerry Cardinale z RedBird Capital Partners oraz inni uczestnicy.

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