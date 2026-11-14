Google推出8tx和8i Max芯片——Cyprus Mail

据Cyprus Mail报道，Google推出了两款新的自研张量处理器变体——8tx和8i Max。它们面向客户在人工智能领域的不同需求，包括安全数据处理和处理海量信息。

用于保护数据的芯片

8tx型号面向政府机构和受监管行业的企业，这些机构和企业需要在处理过程中保护敏感数据。它结合了Google的芯片技术与AMD处理器，并在硬件层面对数据进行加密。

该公司表示，8tx的速度最高可达上一版本的两倍，同时几乎不会损失性能。

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用于大型人工智能任务

8i Max处理器面向需要同时处理极大量信息的人工智能应用。它在一个封装中集成两枚芯片，预计将提供额外的计算资源和内存。

Google表示，该版本适用于编程助手、数学推理任务和药物研发。此前，Google的张量处理器主要在公司内部用于Search、YouTube和Gemini，但也通过其云业务向企业客户提供。

该公司表示，TPU销售对9月季度业绩作出了显著贡献：Google Cloud营收增长超过一倍，达到307.1亿美元。

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