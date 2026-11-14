Google zaprezentował chipy 8tx i 8i Max — Cyprus Mail

Firma Google zaprezentowała dwa nowe warianty własnych procesorów tensorowych — 8tx i 8i Max. Są one przeznaczone do różnych potrzeb klientów w dziedzinie sztucznej inteligencji, w tym do bezpiecznego przetwarzania danych i pracy z dużymi ilościami informacji, informuje Cyprus Mail.

Chip do ochrony danych

Model 8tx jest skierowany do instytucji państwowych i firm z regulowanych branż, które muszą chronić wrażliwe dane podczas przetwarzania. Łączy technologię chipów Google z procesorami AMD i szyfruje dane na poziomie sprzętowym.

Według firmy 8tx zapewnia nawet dwukrotnie większą szybkość niż poprzednia wersja, praktycznie bez utraty wydajności.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dla dużych zadań AI

Procesor 8i Max jest przeznaczony do zastosowań sztucznej inteligencji, które muszą jednocześnie przetwarzać bardzo duże ilości informacji. Łączy dwa chipy w jednej obudowie, co ma zapewnić dodatkowe zasoby obliczeniowe i pamięć.

Google oświadczył, że ten wariant nadaje się do asystentów programowania, zadań wymagających rozumowania matematycznego i opracowywania leków. Wcześniej procesory tensorowe Google były wykorzystywane głównie wewnątrz firmy do Search, YouTube i Gemini, ale są również oferowane klientom korporacyjnym poprzez biznes chmurowy.

Firma poinformowała, że sprzedaż TPU wniosła zauważalny wkład w wyniki za kwartał wrześniowy: przychody Google Cloud wzrosły ponad dwukrotnie — do 30,71 mld dolarów.

Czytaj nas na