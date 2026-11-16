Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa zatwierdziła powrót na Ziemię bezzałogowego kosmoplanu Dream Chaser po jego pierwszym locie kosmicznym, który Sierra Space planuje na wiosnę 2027 roku. Pojazd będzie mógł wylądować w kompleksie lądowania promów kosmicznych w Centrum Kosmicznym im. Kennedy’ego na Florydzie lub w bazie Sił Kosmicznych Vandenberg w Kalifornii, informuje Space.com.

Ocena środowiskowa

FAA oświadczyła, że według wyników oceny środowiskowej powrót Dream Chaser nie będzie miał znaczącego wpływu na jakość środowiska zgodnie z amerykańską ustawą National Environmental Policy Act. W przypadku potencjalnego lądowania w bazie Vandenberg agencja spodziewa się gromów dźwiękowych, jednak będą one tymczasowe, krótkotrwałe i ograniczone intensywnością do 1,1 funta na stopę kwadratową. FAA porównała ten efekt do grzmotu pioruna.

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Pierwszy lot po długotrwałym rozwoju

Dream Chaser o długości około dziewięciu metrów jest rozwijany od ponad dwóch dekad. Kosmoplan nie latał jeszcze w kosmos, ale przeszedł kilka testów zrzutu z samolotu. Pierwszy pojazd Sierra Space nosi nazwę Tenacity.

W 2016 roku NASA wybrała Sierra Nevada Corporation, która wówczas odpowiadała za program Dream Chaser, do realizacji co najmniej sześciu bezzałogowych lotów towarowych na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Planowane misje były wielokrotnie przekładane. Początkowo pojazd miał być wynoszony rakietą Atlas V, później przeniesiono go na Vulcan Centaur. Dream Chaser nie był gotowy na drugi lot Vulcana w październiku 2024 roku, dlatego rakieta wystartowała bez niego. Sierra Space planuje teraz swobodny lot testowy pojazdu na niskiej orbicie okołoziemskiej wiosną 2027 roku.

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