Arabia Saudyjska przygotowuje się do kampanii wojskowej przeciwko jemeńskim Huti, która może potrwać do sześciu miesięcy. Rijad dąży do osiągnięcia sukcesów na froncie siłami swoich sojuszników w Jemenie przed możliwymi negocjacjami z Huti — informuje „Jerusalem Post”, powołując się na dwóch zachodnich urzędników, których strona saudyjska poinformowała o planach.

Trzecie źródło zaznajomione z planami Arabii Saudyjskiej potwierdziło tę informację. Rozmówcy publikacji uważają również, że porozumienie w sprawie zakończenia szerszego konfliktu z Iranem mogłoby przyczynić się do deeskalacji w Jemenie.

Sytuacja na froncie

Po wznowieniu działań bojowych Huti, według publikacji, zajęli wybrzeże Morza Czerwonego i strategiczną cieśninę Bab al-Mandab, a także otoczyli miasto Taiz. W ubiegłym miesiącu siły rządowe Jemenu przeprowadziły kontrofensywę i odzyskały część terytoriów w pobliżu cieśniny, jednak później wycofały się, aby bronić tymczasowej stolicy kraju, Adenu.

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Siły saudyjskie i jemeńskie przegrupowują się w celu obrony Adenu i mogą przenieść działania ofensywne na kierunki wschodnie, gdzie udało im się utrzymać pozycje lub osiągnąć pewne postępy. Arabia Saudyjska poinformowała również o zmianie dowódcy koalicji, której przewodzi, a władze Jemenu, według dwóch poinformowanych osób, mogą zmienić kierownictwo wojskowe.

Konsekwencje dla Arabii Saudyjskiej

Według trzeciego źródła Rijad uważa, że ofensywne wsparcie USA mogłoby zmienić przebieg walk i pozwolić siłom sojuszniczym osiągnąć potrzebne rezultaty w ciągu kilku tygodni. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa dotąd nie udzieliła takiego wsparcia.

Konflikt wpłynął również na życie w Arabii Saudyjskiej. W ubiegłym tygodniu atak Huti uszkodził wysokościową siedzibę państwowej spółki naftowej Aramco w Rijadzie, a seria uderzeń na lotnisko stolicy od października sprawia, że pozostaje ono zamknięte dla większości połączeń lotniczych. Z tego powodu odwołano lub przełożono szereg prestiżowych wydarzeń, w tym konferencję inwestycyjną FII. Puchar Azji w piłce nożnej, zaplanowany na styczeń 2027 roku, przeniesiono na grudzień tego samego roku.

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