Arabia Saudyjska może prowadzić kampanię przeciwko Huti przez sześć miesięcy — Jerusalem Post
Arabia Saudyjska przygotowuje się do kampanii wojskowej przeciwko jemeńskim Huti, która może potrwać do sześciu miesięcy. Rijad dąży do osiągnięcia sukcesów na froncie siłami swoich sojuszników w Jemenie przed możliwymi negocjacjami z Huti — informuje „Jerusalem Post”, powołując się na dwóch zachodnich urzędników, których strona saudyjska poinformowała o planach.
Trzecie źródło zaznajomione z planami Arabii Saudyjskiej potwierdziło tę informację. Rozmówcy publikacji uważają również, że porozumienie w sprawie zakończenia szerszego konfliktu z Iranem mogłoby przyczynić się do deeskalacji w Jemenie.
Sytuacja na froncie
Po wznowieniu działań bojowych Huti, według publikacji, zajęli wybrzeże Morza Czerwonego i strategiczną cieśninę Bab al-Mandab, a także otoczyli miasto Taiz. W ubiegłym miesiącu siły rządowe Jemenu przeprowadziły kontrofensywę i odzyskały część terytoriów w pobliżu cieśniny, jednak później wycofały się, aby bronić tymczasowej stolicy kraju, Adenu.
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Siły saudyjskie i jemeńskie przegrupowują się w celu obrony Adenu i mogą przenieść działania ofensywne na kierunki wschodnie, gdzie udało im się utrzymać pozycje lub osiągnąć pewne postępy. Arabia Saudyjska poinformowała również o zmianie dowódcy koalicji, której przewodzi, a władze Jemenu, według dwóch poinformowanych osób, mogą zmienić kierownictwo wojskowe.
Konsekwencje dla Arabii Saudyjskiej
Według trzeciego źródła Rijad uważa, że ofensywne wsparcie USA mogłoby zmienić przebieg walk i pozwolić siłom sojuszniczym osiągnąć potrzebne rezultaty w ciągu kilku tygodni. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa dotąd nie udzieliła takiego wsparcia.
Konflikt wpłynął również na życie w Arabii Saudyjskiej. W ubiegłym tygodniu atak Huti uszkodził wysokościową siedzibę państwowej spółki naftowej Aramco w Rijadzie, a seria uderzeń na lotnisko stolicy od października sprawia, że pozostaje ono zamknięte dla większości połączeń lotniczych. Z tego powodu odwołano lub przełożono szereg prestiżowych wydarzeń, w tym konferencję inwestycyjną FII. Puchar Azji w piłce nożnej, zaplanowany na styczeń 2027 roku, przeniesiono na grudzień tego samego roku.