沙特阿拉伯正在准备对也门胡塞武装发动一场可能持续长达六个月的军事行动。据《耶路撒冷邮报》报道，沙特方面已向两名西方官员通报相关计划；利雅得希望在可能与胡塞武装进行谈判之前，通过其在也门的盟友在前线取得进展。

第三名了解沙特阿拉伯计划的消息人士证实了这一信息。该报消息人士还认为，达成结束与伊朗更广泛冲突的协议，可能有助于也门局势降温。

前线局势

该报称，在战事恢复后，胡塞武装夺取了红海沿岸和具有战略意义的曼德海峡，并包围了塔伊兹市。上个月，也门政府军发动反攻，收复了海峡附近的部分地区，但随后撤退以保卫该国临时首都亚丁。

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沙特和也门部队正在重新集结以保卫亚丁，并可能将进攻行动转向东部方向，那里他们设法守住了阵地或取得了一些进展。沙特阿拉伯还宣布更换其所领导联盟的指挥官；据两名知情人士透露，也门当局可能会更换军事领导层。

对沙特阿拉伯的影响

第三名消息人士表示，利雅得认为，美国提供进攻性支持可能改变战事进程，并使盟军能够在数周内取得所需成果。美国总统唐纳德·特朗普的政府尚未提供此类支持。

这场冲突也影响了沙特阿拉伯的生活。上周，胡塞武装的一次袭击损坏了位于利雅得的国有石油公司阿美高层总部大楼；自10月以来，针对首都机场的一系列袭击使其对大多数航班保持关闭。因此，包括FII投资会议在内的一系列重要活动被取消或推迟。原定于2027年1月举行的亚洲杯足球赛被推迟至同年12月。

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