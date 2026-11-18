Саудовская Аравия готовится к военной кампании против йеменских хуситов, которая может продлиться до шести месяцев. Эр-Рияд стремится добиться успехов на фронте силами своих союзников в Йемене перед возможными переговорами с хуситами, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на двух западных чиновников, которых саудовская сторона проинформировала о планах.

Третий источник, знакомый с планами Саудовской Аравии, подтвердил эту информацию. Собеседники издания также считают, что договоренность о завершении более широкого конфликта с Ираном могла бы способствовать деэскалации в Йемене.

Ситуация на фронте

После возобновления боевых действий хуситы, по данным издания, захватили побережье Красного моря и стратегический Баб-эль-Мандебский пролив, а также окружили город Таиз. В прошлом месяце правительственные силы Йемена провели контрнаступление и вернули часть территорий возле пролива, однако позже отступили, чтобы защитить временную столицу страны Аден.

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Саудовские и йеменские силы перегруппировываются для обороны Адена и могут перенести наступательные действия на восточные направления, где им удалось сохранить позиции или добиться определенного продвижения. Саудовская Аравия также сообщила о замене командующего коалицией, которую она возглавляет, а власти Йемена, по информации двух осведомленных лиц, могут сменить военное руководство.

Последствия для Саудовской Аравии

По словам третьего источника, Эр-Рияд считает, что наступательная поддержка США могла бы изменить ход боевых действий и позволить союзным силам добиться необходимых результатов за несколько недель. Администрация президента США Дональда Трампа пока не предоставила такой поддержки.

Конфликт отразился и на жизни в Саудовской Аравии. На прошлой неделе атака хуситов повредила высотную штаб-квартиру государственной нефтяной компании Aramco в Эр-Рияде, а серия ударов по аэропорту столицы с октября держит его закрытым для большинства авиарейсов. Из-за этого был отменен или перенесен ряд престижных мероприятий, в том числе инвестиционная конференция FII. Кубок Азии по футболу, запланированный на январь 2027 года, перенесли на декабрь того же года.

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