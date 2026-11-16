美国联邦航空管理局已批准无人太空飞机Dream Chaser在完成首次太空飞行后返回地球，Sierra Space的目标是在2027年春季执行此次飞行。该飞行器可在佛罗里达州肯尼迪航天中心的航天飞机着陆设施，或加利福尼亚州范登堡太空军基地着陆，Space.com报道。

环境评估

FAA表示，根据环境评估结果，Dream Chaser的返回不会依照美国《国家环境政策法》对环境质量产生重大影响。对于在范登堡基地的潜在着陆，该机构预计会出现音爆，但其将是暂时、短暂的，强度限制在每平方英尺1.1磅以内。FAA将这种影响比作雷声的轰鸣。

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经历长期研发后的首次飞行

全长约9米的Dream Chaser已研发超过20年。这架太空飞机尚未进入太空飞行，但已完成数次从飞机上投放的测试。Sierra Space的首架飞行器名为Tenacity。

2016年，NASA选择了当时负责Dream Chaser项目的Sierra Nevada Corporation，执行至少六次前往国际空间站的无人货运飞行。计划中的任务多次推迟。该飞行器最初计划由Atlas V火箭发射，随后改为使用Vulcan Centaur。Dream Chaser未能赶上Vulcan于2024年10月进行的第二次飞行，因此火箭在没有它的情况下发射。Sierra Space目前的目标是在2027年春季让该飞行器在近地轨道进行自由飞行测试。

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