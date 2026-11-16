FAA США схвалило повернення Dream Chaser на Землю у 2027 році — Space.com

Федеральне управління цивільної авіації США схвалило повернення на Землю безпілотного космоплана Dream Chaser після його першого космічного польоту, на який компанія Sierra Space націлюється навесні 2027 року. Апарат зможе приземлитися на посадковому комплексі для шатлів Космічного центру імені Кеннеді у Флориді або на базі Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії, повідомляє Space.com.

Екологічна оцінка

FAA заявило, що за результатами екологічної оцінки повернення Dream Chaser не матиме значного впливу на якість довкілля відповідно до Національного закону про екологічну політику США. Для потенційної посадки на базі Ванденберг агентство очікує звукові удари, однак вони будуть тимчасовими, короткочасними та обмеженими інтенсивністю до 1,1 фунта на квадратний фут. FAA порівняло такий ефект із гуркотом грому.

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Перший політ після тривалої розробки

Dream Chaser завдовжки близько дев'яти метрів розробляють понад два десятиліття. Космоплан ще не літав у космос, але пройшов кілька випробувань зі скиданням із літака. Перший апарат Sierra Space має назву Tenacity.

У 2016 році NASA обрало Sierra Nevada Corporation, яка тоді відповідала за програму Dream Chaser, для виконання щонайменше шести безпілотних вантажних польотів до Міжнародної космічної станції. Заплановані місії неодноразово переносилися. Спершу апарат планували запускати ракетою Atlas V, згодом його перевели на Vulcan Centaur. Dream Chaser не був готовий до другого польоту Vulcan у жовтні 2024 року, тому ракета стартувала без нього. Тепер Sierra Space націлюється на вільний тестовий політ апарата на навколоземній орбіті навесні 2027 року.

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