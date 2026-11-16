Федеральное управление гражданской авиации США одобрило возвращение на Землю беспилотного космоплана Dream Chaser после его первого космического полета, который компания Sierra Space планирует на весну 2027 года. Аппарат сможет приземлиться на посадочном комплексе для шаттлов Космического центра имени Кеннеди во Флориде или на базе Космических сил Ванденберг в Калифорнии, сообщает Space.com.

Экологическая оценка

FAA заявило, что по результатам экологической оценки возвращение Dream Chaser не окажет значительного влияния на качество окружающей среды в соответствии с Национальным законом США об экологической политике. При потенциальной посадке на базе Ванденберг агентство ожидает звуковые удары, однако они будут временными, кратковременными и ограниченными интенсивностью до 1,1 фунта на квадратный фут. FAA сравнило такой эффект с грохотом грома.

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Первый полет после длительной разработки

Dream Chaser длиной около девяти метров разрабатывают более двух десятилетий. Космоплан еще не летал в космос, но прошел несколько испытаний со сбросом с самолета. Первый аппарат Sierra Space называется Tenacity.

В 2016 году NASA выбрало Sierra Nevada Corporation, которая тогда отвечала за программу Dream Chaser, для выполнения как минимум шести беспилотных грузовых полетов к Международной космической станции. Запланированные миссии неоднократно переносились. Изначально аппарат планировали запускать ракетой Atlas V, позднее его перевели на Vulcan Centaur. Dream Chaser не был готов ко второму полету Vulcan в октябре 2024 года, поэтому ракета стартовала без него. Теперь Sierra Space планирует свободный испытательный полет аппарата на низкой околоземной орбите весной 2027 года.

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