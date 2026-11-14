Google представила чипы 8tx и 8i Max — Cyprus Mail

Компания Google представила два новых варианта собственных тензорных процессоров — 8tx и 8i Max. Они предназначены для различных потребностей клиентов в сфере искусственного интеллекта, в частности для защищённой обработки данных и работы с большими объёмами информации, сообщает Cyprus Mail.

Чип для защищённых данных

Модель 8tx ориентирована на государственные учреждения и компании из регулируемых отраслей, которым необходимо защищать чувствительные данные во время обработки. Она сочетает технологию чипов Google с процессорами AMD и шифрует данные на аппаратном уровне.

По данным компании, 8tx обеспечивает скорость до двух раз выше, чем предыдущая версия, практически без потери производительности.

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Для крупных задач ИИ

Процессор 8i Max предназначен для приложений искусственного интеллекта, которым необходимо одновременно обрабатывать очень большие объёмы информации. Он объединяет два чипа в одном корпусе, что должно обеспечить дополнительные вычислительные ресурсы и память.

В Google заявили, что этот вариант подходит для ассистентов программирования, задач математического рассуждения и разработки лекарств. Ранее тензорные процессоры Google преимущественно использовались внутри компании для Search, YouTube и Gemini, но также предлагаются корпоративным клиентам через облачный бизнес.

Компания сообщила, что продажи TPU внесли заметный вклад в результаты за сентябрьский квартал: выручка Google Cloud выросла более чем вдвое — до 30,71 млрд долларов.

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