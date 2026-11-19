NME报道，游戏《侠盗猎车手6》于2026年11月19日登陆PlayStation 5和Xbox Series X/S主机。作为2013年发行的《侠盗猎车手5》的续作，该游戏已经在社交媒体上受到热烈讨论，NME报道。

据该媒体称，《GTA 6》成为Metacritic聚合平台上2026年评分最高的游戏。其评分为99%，这使该游戏与《塞尔达传说：时之笛》并列为有史以来评分最高的游戏。

Rockstar Games负责人萨姆·豪瑟在一份公开声明中表示，开发者力求打造一种超越玩家期待并展现游戏媒介能力的体验。

玩家反应

Reddit和X的用户称赞开放世界的规模、行动自由度以及与角色的互动。一些玩家表示，他们花费数小时探索地点并与非玩家角色交谈，几乎没有推进故事线。

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游戏故事发生在罪恶城。玩家发布了展示各种活动的视频，其中包括角色杰森带着一只狗骑水上摩托艇。NME称，在游戏中可以抚摸猫、尝试与鳄鱼搏斗、在汽车后备箱中遇到蛇，以及击打老虎。

音乐与可用性

玩家还在讨论音乐配乐。PinkPantheress、The Dare和Weird Al在游戏中担任电台主持人；据NME报道，在罪恶城可以听到超过1500首曲目。与此同时，一些金属乐迷批评曲目选择，称其不够多样化。

PC和Nintendo Switch 2用户目前还不知道何时能够玩到《侠盗猎车手6》。NME还发布了对该游戏的五星评测，称赞了城市规模、大量活动和故事线。

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