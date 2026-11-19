Игра Grand Theft Auto 6 19 ноября 2026 года вышла для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Продолжение Grand Theft Auto 5, выпущенной в 2013 году, уже активно обсуждают в социальных сетях, сообщает NME.

По данным издания, GTA 6 стала самой высокооценённой игрой 2026 года на агрегаторе Metacritic. Её рейтинг составляет 99%, что сравняло игру с The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time по показателю самой высокооценённой игры всех времён.

Глава Rockstar Games Сэм Хаузер в публичном заявлении сказал, что разработчики стремились создать опыт, который превзойдёт ожидания игроков и продемонстрирует возможности игрового медиа.

Реакция игроков

Пользователи Reddit и X хвалят масштаб открытого мира, свободу действий и взаимодействие с персонажами. Некоторые игроки отмечают, что проводят часы, исследуя локации и общаясь с неигровыми персонажами, почти не продвигаясь по сюжетной линии.

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События игры разворачиваются в Вайс-Сити. Игроки публикуют ролики с различными активностями, в том числе с поездками персонажа Джейсона с собакой на гидроцикле. По информации NME, в игре можно гладить кошек, попытаться побороться с аллигатором, встретить змей в багажнике автомобиля и ударить тигра.

Музыка и доступность

Отдельно игроки обсуждают музыкальное сопровождение. PinkPantheress, The Dare и Weird Al представлены в игре как ведущие радиостанций, а в Вайс-Сити, по данным NME, можно услышать более 1500 композиций. В то же время некоторые поклонники металла раскритиковали подборку треков, назвав её недостаточно разнообразной.

Владельцы ПК и Nintendo Switch 2 пока не знают, когда смогут сыграть в Grand Theft Auto 6. NME также опубликовало пятизвёздочную рецензию на игру, в которой отметило масштаб города, большое количество занятий и сюжетную линию.

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