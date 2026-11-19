Gra Grand Theft Auto 6 została wydana 19 listopada 2026 roku na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Kontynuacja Grand Theft Auto 5, wydanej w 2013 roku, jest już aktywnie omawiana w mediach społecznościowych, informuje NME.

Według wydania GTA 6 została najwyżej ocenianą grą 2026 roku w agregatorze Metacritic. Jej ocena wynosi 99%, co zrównało grę z The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time pod względem najwyżej ocenianej gry wszech czasów.

Szef Rockstar Games Sam Houser powiedział w publicznym oświadczeniu, że twórcy dążyli do stworzenia doświadczenia, które przewyższy oczekiwania graczy i pokaże możliwości medium gier.

Reakcja graczy

Użytkownicy Reddita i X chwalą skalę otwartego świata, swobodę działania i interakcje z postaciami. Niektórzy gracze zaznaczają, że spędzają godziny na eksplorowaniu lokacji i rozmowach z postaciami niezależnymi, niemal nie posuwając się naprzód w fabule.

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Akcja gry rozgrywa się w Vice City. Gracze publikują nagrania z różnymi aktywnościami, w tym przejażdżkami postaci Jasona z psem na skuterze wodnym. Według NME w grze można głaskać koty, spróbować zmierzyć się z aligatorem, natknąć się na węże w bagażniku samochodu i uderzyć tygrysa.

Muzyka i dostępność

Gracze osobno dyskutują o oprawie muzycznej. PinkPantheress, The Dare i Weird Al występują w grze jako prowadzący stacje radiowe, a w Vice City można usłyszeć ponad 1500 utworów, podaje NME. Jednocześnie niektórzy fani metalu skrytykowali dobór utworów, nazywając go niewystarczająco różnorodnym.

Właściciele komputerów PC i Nintendo Switch 2 na razie nie wiedzą, kiedy będą mogli zagrać w Grand Theft Auto 6. NME opublikowało także pięciogwiazdkową recenzję gry, w której wyróżniło skalę miasta, dużą liczbę aktywności i fabułę.

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