在首尔，韩国Kospi股指周三开盘后大幅上涨，此前已连续四个交易日下跌。截至9时15分，该指数上涨142.73点，即2.87%，至5111.21点。开盘时，Kospi上涨2.62%。

科技股回升

据《韩国先驱报》报道，前一日，该指数约九个月来首次跌破5000点这一心理关口。这发生在外国投资者继续抛售科技股的背景下。

早盘交易中，大型科技公司股价上涨。三星电子股价上涨4.1%，芯片制造商SK hynix上涨5.74%。三星电机上涨5.84%，而SK hynix母公司SK Square上涨4.27%。

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英伟达预测

英伟达超出市场预期的营收预测提振了市场。在美国盘后交易中，这家美国芯片制造商的股价上涨2%。这是英伟达在黄仁勋卸任公司首席执行官后发布的首份报告。

与此同时，美国主要指数前一日收跌：道琼斯指数下跌1.64%，标普500指数下跌1.03%，纳斯达克综合指数下跌0.74%。市场参与者还关注Anthropic计划于周四进行的市场首秀。截至9时15分，韩元报1333.8韩元兑1美元，较前一收盘价上涨1.6韩元。

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