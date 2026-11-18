У Сеулі фондовий індекс Kospi різко зріс на початку торгів у середу після чотирьох послідовних сесій падіння. Станом на 9:15 індекс додав 142,73 пункту, або 2,87%, до 5111,21 пункту. На відкритті торгів Kospi піднявся на 2,62%.

Відновлення технологічних акцій

Як повідомляє Korea Herald, напередодні індекс уперше приблизно за дев’ять місяців опустився нижче психологічної позначки в 5000 пунктів. Це відбувалося на тлі подальшого продажу технологічних акцій іноземними інвесторами.

Під час ранкових торгів дорожчали великі технологічні компанії. Акції Samsung Electronics зросли на 4,1%, виробника мікросхем SK hynix — на 5,74%. Samsung Electro-Mechanics додала 5,84%, а SK Square, материнська компанія SK hynix, — 4,27%.

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Прогноз Nvidia

Ринок підтримав прогноз виручки Nvidia, який перевищив очікування ринку. У позабіржових торгах у США акції американського виробника чипів зросли на 2%. Це був перший звіт Nvidia після відходу Дженсена Хуанга з посади генерального директора компанії.

Водночас основні американські індекси напередодні закрилися зниженням: Dow Jones втратив 1,64%, S&P 500 — 1,03%, а Nasdaq Composite — 0,74%. Учасники ринку також стежили за запланованим на четвер дебютом компанії Anthropic на ринку. Південнокорейська вона станом на 9:15 котирувалася на рівні 1333,8 вони за долар США, що на 1,6 вони більше за попереднє закриття.

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