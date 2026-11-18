W Seulu indeks giełdowy Kospi gwałtownie wzrósł na początku środowej sesji po czterech kolejnych spadkowych sesjach. O godz. 9:15 indeks zyskał 142,73 punktu, czyli 2,87%, osiągając 5111,21 punktu. Na otwarciu Kospi wzrósł o 2,62%.

Odbicie akcji technologicznych

Jak podaje Korea Herald, poprzedniego dnia indeks po raz pierwszy od około dziewięciu miesięcy spadł poniżej psychologicznej granicy 5000 punktów. Nastąpiło to w związku z dalszą wyprzedażą akcji technologicznych przez zagranicznych inwestorów.

Podczas porannego handlu drożały akcje dużych spółek technologicznych. Akcje Samsung Electronics wzrosły o 4,1%, a producenta chipów SK hynix — o 5,74%. Samsung Electro-Mechanics zyskał 5,84%, a SK Square, spółka matka SK hynix, — 4,27%.

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Prognoza Nvidii

Rynek wsparła prognoza przychodów Nvidii, która przekroczyła oczekiwania rynku. W handlu posesyjnym w USA akcje amerykańskiego producenta chipów wzrosły o 2%. Był to pierwszy raport Nvidii po odejściu Jensena Huanga ze stanowiska dyrektora generalnego spółki.

Jednocześnie główne amerykańskie indeksy zakończyły poprzednią sesję spadkami: Dow Jones stracił 1,64%, S&P 500 — 1,03%, a Nasdaq Composite — 0,74%. Uczestnicy rynku obserwowali również zaplanowany na czwartek debiut spółki Anthropic na rynku. Won południowokoreański był notowany o godz. 9:15 na poziomie 1333,8 wona za dolara amerykańskiego, o 1,6 wona wyżej niż na poprzednim zamknięciu.

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