В Сеуле фондовый индекс Kospi резко вырос в начале торгов в среду после четырёх последовательных сессий снижения. По состоянию на 9:15 индекс прибавил 142,73 пункта, или 2,87%, до 5111,21 пункта. На открытии торгов Kospi поднялся на 2,62%.

Восстановление технологических акций

Как сообщает Korea Herald, накануне индекс впервые примерно за девять месяцев опустился ниже психологической отметки в 5000 пунктов. Это происходило на фоне дальнейшей продажи технологических акций иностранными инвесторами.

В ходе утренних торгов дорожали акции крупных технологических компаний. Акции Samsung Electronics выросли на 4,1%, производителя микросхем SK hynix — на 5,74%. Samsung Electro-Mechanics прибавила 5,84%, а SK Square, материнская компания SK hynix, — 4,27%.

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Прогноз Nvidia

Рынок поддержал прогноз выручки Nvidia, который превысил ожидания рынка. На внебиржевых торгах в США акции американского производителя чипов выросли на 2%. Это был первый отчёт Nvidia после ухода Дженсена Хуанга с должности генерального директора компании.

В то же время основные американские индексы накануне закрылись снижением: Dow Jones потерял 1,64%, S&P 500 — 1,03%, а Nasdaq Composite — 0,74%. Участники рынка также следили за запланированным на четверг дебютом компании Anthropic на рынке. Южнокорейская вона по состоянию на 9:15 котировалась на уровне 1333,8 воны за доллар США, что на 1,6 воны выше предыдущего закрытия.

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