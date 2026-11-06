IREN表示，其原计划于2026年获得的逾40亿美元年度经常性收入将推迟至至少明年1月。据CNBC报道，该公司解释称，原因是客户要求的变更以及交付时间安排。IREN补充说，款项到账也可能推迟至2月。

IREN财务业绩

按季度计算，IREN营收较上一季度增长66%，达到2.28亿美元。这超过了LSEG所引述的分析师平均预期2.21亿美元。AI Cloud部门营收增长逾一倍，达到2亿美元。

该公司的净亏损从上一期的6.84亿美元收窄至2.63亿美元。IREN其余营收来自比特币挖矿，该业务在公司转向人工智能服务前曾是其主营业务。

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合同与资本支出

IREN表示，其订单储备较上一期增长22%，达到203亿美元。其中约三分之二来自具有投资级信用评级的交易对手方。该公司称，其40亿美元年度经常性收入目标已全部签约并获得资金支持。

IREN联席首席执行官丹尼尔·罗伯茨对CNBC表示，公开市场状况与客户需求之间存在“脱节”。该公司计划在本财年结束前投入150亿美元用于资本投资：其中90亿美元为现金和已确认融资，另外60亿美元为取决于市场条件的目标融资。

IREN还宣布扩大与一家领先人工智能实验室的现有合同，并表示其已与英伟达、微软及另外13家客户签订合同。

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