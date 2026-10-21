巴基斯坦吉尔吉特-巴尔蒂斯坦内阁批准向斯卡尔杜的军校学院提供2.2亿卢比拨款。由首席部长阿姆贾德·侯赛因主持的会议作出的这项决定，是涵盖发展、社会福利、教育、医疗、农业、采矿业和行政改革的一揽子措施的一部分，《黎明报》报道。

赔偿与教育决定

内阁还批准了2.711亿卢比赔偿，用于弥补2026年3月1日事件期间公共财产所遭受的损失。内阁批准将替代土地的所有权转让给吉泽尔县塔利达斯受洪灾影响的居民。

在教育领域，内阁批准将参与学校教育计划、基础教育计划和国家人力发展委员会计划的教师转为正式编制。吉尔吉特-努波赫盆地被认定为女教师工作条件艰苦的地区。此外，当局支持一项与私营部门合作运营希加尔县10所公立学校的协议。

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法案与改革

内阁批准了更新后的2025年数字媒体政策，并建议将有关畜牧业和防止童婚的法案提交吉尔吉特-巴尔蒂斯坦议会审议。有关将医生编制正规化法律延长一年有效期的提案也将提交议会。

为支持农业部门，当局同意拨款修复阿斯托尔县的吉尼达斯和古里科特灌溉渠。矿业和矿产部门的助理主任被授予治安法官权限。行政决定包括设立迪阿梅尔发展局以及县级和专区级发展评估委员会，并将吉尔吉特发展局的管辖范围扩大至郊区。

地方选举准备工作

此外，吉尔吉特-巴尔蒂斯坦已开始为长期推迟的地方选举做准备。第一阶段投票将于12月5日在吉尔吉特、奇拉斯和斯卡尔杜的市政公司举行。首席选举专员拉贾·沙赫巴兹·汗任命了负责在这些城市举行选举的县级官员。其余七个县的县议会、联盟委员会及其他地方机构选举计划于明年4月举行。

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