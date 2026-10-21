Кабинет Гилгит-Балтистана в Пакистане одобрил грант в размере 220 млн рупий для кадетского колледжа в Скарду. Решение на заседании, которое возглавил главный министр Амджад Хуссейн, стало частью пакета мер в сферах развития, социального обеспечения, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, добывающей промышленности и административных реформ, сообщает Dawn.

Компенсации и решения в сфере образования

Кабинет также утвердил 271,1 млн рупий компенсации за ущерб государственному имуществу во время инцидентов 1 марта 2026 года. Он одобрил передачу прав собственности на альтернативные земельные участки жителям Тали-Дас в округе Гизер, пострадавшим от наводнения.

В сфере образования кабинет одобрил регуляризацию учителей, работающих в программах School Education Programme, Basic Education и Национальной комиссии по развитию человека. Бассейн Гилгит-Нупох признали сложной местностью для работы учительниц. Кроме того, власти поддержали соглашение о работе 10 государственных школ в округе Шигар в сотрудничестве с частным сектором.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Законопроекты и реформы

Кабинет утвердил обновленную Политику цифровых медиа 2025 года и рекомендовал вынести на рассмотрение ассамблеи Гилгит-Балтистана законопроекты о животноводстве и предотвращении детских браков. В ассамблею также передадут предложение продлить на один год действие закона о регуляризации врачей.

Для поддержки аграрного сектора власти согласовали выделение средств на восстановление ирригационных каналов Гини-Дас и Гурикот в округе Астор. Помощникам директоров департамента шахт и минералов предоставили магистерские полномочия. Среди административных решений — создание Управления развития Диамера и районных и дивизионных комитетов по оценке развития, а также расширение юрисдикции Управления развития Гилгита на пригородные районы.

Подготовка к местным выборам

Отдельно в Гилгит-Балтистане начали подготовку к местным выборам, которые долгое время откладывались. Первый этап голосования состоится 5 декабря в муниципальных корпорациях Гилгита, Чиласа и Скарду. Главный избирательный комиссар Раджа Шахбаз Хан назначил окружных должностных лиц, ответственных за проведение выборов в этих городах. Выборы в районные и союзные советы, а также другие местные органы в остальных семи округах запланированы на апрель следующего года.

Читай нас в