В Сиднее воссоздают льва для 127-летнего герба — ABC News Australia

В Сиднее, Австралия, каменотёс Люк Макдермотт воссоздаёт голову льва для 127-летнего песчаникового герба на здании бывшего полицейского участка Дарлингхерст. Оригинальное изображение льва за десятилетия разрушили дождь и воздушная эрозия, поэтому лицо скульптуры фактически не сохранилось, сообщает ABC News Australia.

Работа по архивным образцам

Макдермотт работает перфоратором, зубилами и мелкими инструментами, включая щётки. Новую фигуру льва, сидящего на короне, он проектирует по фотографиям настоящих львов и архивным снимкам песчаниковых скульптур начала XX века. Мастер отметил, что самым сложным является воссоздание лица, когда первоначальная информация о нём утрачена.

Команда NSW Heritage Stoneworks работает над гербом уже шесть месяцев. Он расположен на фасаде здания, выходящем на Тейлор-сквер. Сейчас в помещениях бывшего полицейского участка работает музей Qtopia.

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Опыт реставрационной мастерской

Макдермотт работает в NSW Heritage Stoneworks 17 лет. В 2023 году он завершил работу над большой головой единорога для герба над воротами школы искусств National Arts School, расположенной напротив музея Qtopia. В начале этой работы у мастера не было референсного изображения, а фотографию оригинала команда нашла уже в процессе. По его словам, созданная им скульптура оказалась настолько точной, что переделывать её не пришлось.

Подготовка специалистов

NSW Heritage Stoneworks занимается более чем 800 государственными объектами культурного наследия штата Новый Южный Уэльс, включая старые школы, суды и пожарные станции. Руководитель каменотёсных работ Питер Терлоу сообщил, что привлекать новых работников сложно из-за четырёхлетнего срока обучения и конкуренции с оплатой труда в горнодобывающей отрасли. Пыль также является существенной производственной опасностью в этой сфере.

Согласно данным последней переписи населения, в Австралии работают около 4 800 каменотёсов. Эта профессия включена в федеральный перечень приоритетных программ профессиональной подготовки: ученики-стажёры, обучающиеся полный день и соответствующие условиям программы, могут претендовать на выплату до 10 тысяч австралийских долларов, а работодатели — на 5 тысяч долларов для поощрения подготовки стажёров.

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