悉尼为127年历史的徽章重塑狮子 — ABC News Australia

在澳大利亚悉尼，石匠卢克·麦克德莫特正在为前达令赫斯特警察局大楼上一枚有127年历史的砂岩徽章重塑狮子头。数十年来，原有的狮子图像被雨水和空气侵蚀破坏，雕塑的面部实际上已几乎没有保留下来，据澳大利亚广播公司新闻报道。

依据档案样本进行修复

麦克德莫特使用锤钻、凿子和包括刷子在内的小型工具工作。他根据真实狮子的照片以及20世纪初砂岩雕塑的档案照片，设计一尊坐在王冠上的新狮子雕像。这名工匠指出，当有关原貌的信息已经遗失时，重塑面部最为困难。

NSW Heritage Stoneworks团队已对这枚徽章进行了六个月的修复。它位于面向泰勒广场的建筑外立面上。如今，前警察局的场所内设有Qtopia博物馆。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

修复工作室的经验

麦克德莫特已在NSW Heritage Stoneworks工作17年。2023年，他完成了国家艺术学校National Arts School大门上方徽章的一尊大型独角兽头部雕塑，该校位于Qtopia博物馆对面。这项工作开始时，这名工匠没有参考图像，团队在修复过程中才找到原作的照片。据他所说，他创作的雕塑非常准确，因此无需重新制作。

培养专业人员

NSW Heritage Stoneworks负责照管新南威尔士州800多处州级文化遗产设施，包括老学校、法院和消防站。石工工程负责人彼得·瑟洛表示，由于培训期长达四年，以及与采矿业薪酬的竞争，吸引新员工十分困难。粉尘也是这一领域重大的职业危害。

根据最近一次人口普查数据，澳大利亚约有4,800名石匠在职。该职业被列入联邦优先职业培训项目清单：全日制学习并符合项目条件的学徒可申请最高1万澳元的补贴，雇主则可获得5,000澳元，以鼓励开展学徒培训。

关注我们在