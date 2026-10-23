W Sydney odtwarzają lwa dla 127-letniego herbu — ABC News Australia

W Sydney w Australii kamieniarz Luke McDermott odtwarza głowę lwa dla 127-letniego piaskowcowego herbu na budynku dawnego komisariatu policji w Darlinghurst. Oryginalny wizerunek lwa przez dziesięciolecia zniszczyły deszcz i erozja powietrzna, dlatego twarz rzeźby praktycznie się nie zachowała, informuje ABC News Australia.

Praca na podstawie archiwalnych wzorów

McDermott pracuje młotowiertarką, dłutami i drobnymi narzędziami, w tym szczotkami. Nową figurę lwa siedzącego na koronie projektuje na podstawie fotografii prawdziwych lwów oraz archiwalnych zdjęć piaskowcowych rzeźb z początku XX wieku. Rzemieślnik zaznaczył, że najtrudniejsze jest odtworzenie twarzy, gdy pierwotne informacje na jej temat zostały utracone.

Zespół NSW Heritage Stoneworks pracuje nad herbem już od sześciu miesięcy. Znajduje się on na fasadzie budynku wychodzącej na Taylor Square. Obecnie w pomieszczeniach dawnego komisariatu działa muzeum Qtopia.

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Doświadczenie pracowni konserwatorskiej

McDermott pracuje w NSW Heritage Stoneworks od 17 lat. W 2023 roku zakończył pracę nad dużą głową jednorożca dla herbu nad bramą szkoły sztuk National Arts School, znajdującej się naprzeciwko muzeum Qtopia. Na początku tej pracy rzemieślnik nie miał obrazu referencyjnego, a zespół znalazł fotografię oryginału już w trakcie prac. Według niego wykonana przez niego rzeźba okazała się tak dokładna, że nie trzeba było jej przerabiać.

Kształcenie specjalistów

NSW Heritage Stoneworks opiekuje się ponad 800 państwowymi obiektami dziedzictwa kulturowego w stanie Nowa Południowa Walia, w tym starymi szkołami, sądami i remizami strażackimi. Kierownik prac kamieniarskich Peter Thurlow poinformował, że pozyskiwanie nowych pracowników jest trudne ze względu na czteroletni okres szkolenia oraz konkurencję ze strony wynagrodzeń w sektorze górniczym. Pył jest również istotnym zagrożeniem zawodowym w tej branży.

Według danych z ostatniego spisu ludności w Australii pracuje około 4 800 kamieniarzy. Zawód ten znajduje się na federalnej liście priorytetowych programów kształcenia zawodowego: uczniowie-stażyści uczący się w pełnym wymiarze i spełniający warunki programu mogą ubiegać się o świadczenie do 10 tysięcy dolarów australijskich, a pracodawcy — o 5 tysięcy dolarów na zachęcenie do szkolenia stażystów.

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