Rząd Gilgit-Baltistanu w Pakistanie zatwierdził dotację w wysokości 220 mln rupii dla Cadet College w Skardu. Decyzja podjęta na posiedzeniu, któremu przewodniczył premier Amjad Hussain, była częścią pakietu działań dotyczących rozwoju, opieki społecznej, edukacji, ochrony zdrowia, rolnictwa, sektora wydobywczego i reform administracyjnych, informuje Dawn.

Odszkodowania i decyzje edukacyjne

Rząd zatwierdził również 271,1 mln rupii odszkodowań za szkody w mieniu publicznym podczas incydentów z 1 marca 2026 roku. Zatwierdził przekazanie praw własności do alternatywnych działek mieszkańcom Tali-Das w dystrykcie Ghizer, którzy ucierpieli w wyniku powodzi.

W dziedzinie edukacji rząd zatwierdził uregulowanie statusu nauczycieli pracujących w ramach programów School Education Programme, Basic Education i Narodowej Komisji Rozwoju Zasobów Ludzkich. Basen Gilgit-Nupoh uznano za trudny teren pracy dla nauczycielek. Ponadto władze poparły porozumienie dotyczące prowadzenia 10 szkół publicznych w dystrykcie Shigar we współpracy z sektorem prywatnym.

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Projekty ustaw i reformy

Rząd zatwierdził zaktualizowaną Politykę Mediów Cyfrowych 2025 i zarekomendował skierowanie pod obrady Zgromadzenia Gilgit-Baltistanu projektów ustaw o hodowli zwierząt i zapobieganiu małżeństwom dzieci. Do zgromadzenia trafi także propozycja przedłużenia o rok obowiązywania ustawy o uregulowaniu statusu lekarzy.

Aby wesprzeć sektor rolny, władze zatwierdziły przeznaczenie środków na odbudowę kanałów irygacyjnych Ghini-Das i Gurikot w dystrykcie Astore. Zastępcom dyrektorów Departamentu Kopalń i Minerałów przyznano uprawnienia magistrackie. Wśród decyzji administracyjnych znalazły się utworzenie Urzędu Rozwoju Diameru oraz okręgowych i dywizyjnych komitetów oceny rozwoju, a także rozszerzenie jurysdykcji Urzędu Rozwoju Gilgitu na obszary podmiejskie.

Przygotowania do wyborów lokalnych

Osobno w Gilgit-Baltistanie rozpoczęły się przygotowania do długo odkładanych wyborów lokalnych. Pierwszy etap głosowania odbędzie się 5 grudnia w korporacjach miejskich Gilgitu, Chilasu i Skardu. Główny komisarz wyborczy Raja Shahbaz Khan wyznaczył urzędników okręgowych odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów w tych miastach. Wybory do rad okręgowych i związkowych, a także innych organów lokalnych w pozostałych siedmiu dystryktach, zaplanowano na kwiecień przyszłego roku.

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