Turcja i Kanada podpisały memorandum o porozumieniu w sprawie partnerstwa w sektorze obronnym. Dokument podpisał szef Sekretariatu Przemysłu Obronnego Turcji Haluk Görgün podczas wydarzeń dyplomatycznych związanych z wizytą premiera Kanady Marka Carneya.

Rozmowy w Ankarze

Jak informuje Anadolu Agency, Görgün uczestniczył w oficjalnej ceremonii powitania kanadyjskiego premiera, którą przeprowadził prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan, a także w dwustronnych rozmowach przywódców.

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Według tureckiego urzędnika podczas spotkań w Ankarze omawiano kroki służące podniesieniu relacji z Kanadą, sojusznikiem Turcji w NATO, do poziomu strategicznego partnerstwa. Strony rozważały także rozszerzenie współpracy dwustronnej, w tym w przemyśle obronnym, oraz bieżące wydarzenia regionalne i globalne.

Oświadczenie urzędnika

Görgün oświadczył, że podpisanie memorandum pokazało dążenie obu sojuszników do wzmocnienia partnerstwa obronnego. Zaznaczył również, że turecki przemysł obronny zwiększa eksport, a jego platformy, jak stwierdził, już sprawdziły się na arenie międzynarodowej.

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