Турция и Канада подписали меморандум о взаимопонимании по партнерству в оборонном секторе. Документ подписал глава Секретариата оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн во время дипломатических мероприятий, связанных с визитом премьер-министра Канады Марка Карни.

Переговоры в Анкаре

Как сообщает Anadolu Agency, Гёргюн присутствовал на официальной церемонии встречи канадского премьера, которую провел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также на двусторонних переговорах лидеров.

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По словам турецкого чиновника, на встречах в Анкаре обсуждались шаги по повышению уровня отношений с Канадой, союзницей Турции по НАТО, до стратегического партнерства. Стороны также рассматривали расширение двустороннего сотрудничества, в том числе в оборонной промышленности, а также актуальные региональные и глобальные события.

Заявление чиновника

Гёргюн заявил, что подписание меморандума продемонстрировало стремление двух союзников укреплять оборонное партнерство. Он также отметил, что оборонная промышленность Турции наращивает экспорт, а ее платформы, по его словам, уже продемонстрировали себя на международной арене.

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