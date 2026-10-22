W Izraelu minister obrony Israel Katz podpisał decyzję o nałożeniu sankcji na spółkę energetyczną Coral Oil. Ograniczenia wprowadzono po tym, jak firma przekazała około 130 tysięcy litrów paliwa firmie Al-Amana, którą izraelskie Ministerstwo Obrony nazywa spółką należącą do „Hezbollahu”, poinformował Jerusalem Post.

Dostawy paliwa

Resort oświadczył, że paliwo dla Hezbollahu nie jest jedynie towarem handlowym. Według ministerstwa ugrupowanie wykorzystuje produkty naftowe do transportu broni i komponentów wojskowych, zapewnienia działania generatorów i innej infrastruktury, a także do wspierania infrastruktury podziemnej.

Izraelskie Ministerstwo Obrony uważa, że dostawy paliwa bezpośrednio zapewniają ugrupowaniu możliwości wspierające jego działania przeciwko Izraelowi.

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Rejestracja i własność spółki

Coral Oil jest zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, jednak należy do libańskiej spółki A Yamin Group S.A.L. i prowadzi działalność za pośrednictwem libańskiego oddziału.

Według ministerstwa sankcje wobec Coral Oil są częścią szerszej kampanii Narodowego Biura ds. Przeciwdziałania Finansowaniu Terroryzmu oraz innych izraelskich struktur bezpieczeństwa. Kampania jest skierowana nie tylko przeciwko podmiotom bezpośrednio powiązanym z Hezbollahem, lecz także przeciwko łańcuchom handlowym i logistycznym, które, według oceny władz Izraela, wspierają ugrupowanie.

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