美国赛车手凯尔·拉森在美国佛罗里达州霍姆斯特德举行的赛季收官战中，赢得了个人职业生涯第三个NASCAR Cup Series冠军。据《卫报》报道，这位34岁的Hendrick Motorsports车手成为自2010年吉米·约翰逊以来首位成功卫冕该系列赛冠军的车手。

冠军在第一赛段确定

拉森以领先克里斯托弗·贝尔67分的优势，进入霍姆斯特德-迈阿密赛道400英里的赛季收官战。他因发车获得1分，又因在第一赛段获得第四名拿到7分。在贝尔未能赢得该赛段后，拉森在数学上锁定了总冠军。

拉森在比赛中获得第12名。车队老板里克·亨德里克建议他贴近赛道外墙行驶后，这名车手损坏了右后轮胎。因此，他不得不在常规顺序之外进站。

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布莱尼赢得收官战

Team Penske的瑞安·布莱尼赢得了收官战。在距离终点仅剩略多于一圈时，他超越了23XI Racing的泰勒·雷迪克。雷迪克获得第二名，威廉·拜伦排名第三。随后完赛的是克里斯托弗·贝尔、巴巴·华莱士和丹尼·哈姆林。

拉森成为NASCAR历史上第11位赢得三个Cup Series冠军的车手。三次或以上夺冠的车手还包括理查德·佩蒂、戴尔·恩哈特、吉米·约翰逊、杰夫·戈登、托尼·斯图尔特和乔伊·洛加诺。这是Hendrick Motorsports的第16个Cup Series冠军。

在季后赛中，拉森终结了连续51场比赛未能取胜的纪录：他赢得此前九场比赛中的三场，并在其中八场跻身前十。

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