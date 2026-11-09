Amerykański kierowca wyścigowy Kyle Larson zdobył trzeci w karierze tytuł NASCAR Cup Series podczas finałowego wyścigu sezonu w Homestead na Florydzie w USA. Jak podaje The Guardian, 34-letni kierowca Hendrick Motorsports został pierwszym zawodnikiem, który obronił tytuł w serii, od czasu Jimmiego Johnsona w 2010 roku.

Tytuł rozstrzygnął się w pierwszym segmencie

Larson przystępował do finałowego wyścigu na 400 mil na Homestead-Miami Speedway z przewagą 67 punktów nad Christopherem Bellem. Zdobył jeden punkt za start oraz kolejnych siedem za czwarte miejsce w pierwszym segmencie. Gdy Bell nie wygrał tego segmentu, Larson matematycznie zapewnił sobie mistrzostwo.

Larson ukończył wyścig na 12. miejscu. Po tym, jak właściciel zespołu Rick Hendrick zaproponował mu jazdę przy zewnętrznej ścianie toru, kierowca uszkodził prawą tylną oponę. Z tego powodu musiał zjechać na pit stop poza zwykłą sekwencją.

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Blaney wygrał finałowy wyścig

Zwycięzcą finału został Ryan Blaney z Team Penske. Wyprzedził Tylera Reddicka z 23XI Racing, gdy do mety pozostawało niewiele ponad jedno okrążenie. Reddick zajął drugie miejsce, a trzeci był William Byron. Kolejne miejsca zajęli Christopher Bell, Bubba Wallace i Denny Hamlin.

Larson został 11. kierowcą w historii NASCAR, który zdobył trzy tytuły Cup Series. Do grona trzykrotnych lub więcej mistrzów należą także Richard Petty, Dale Earnhardt, Jimmie Johnson, Jeff Gordon, Tony Stewart i Joey Logano. Dla Hendrick Motorsports był to 16. tytuł w Cup Series.

W play-offach Larson przerwał serię 51 wyścigów bez zwycięstwa: wygrał trzy z poprzednich dziewięciu wyścigów, a w ośmiu z nich finiszował w pierwszej dziesiątce.

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