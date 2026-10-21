卡塔尔、土耳其、巴基斯坦和印度尼西亚在卡塔尔签署了多边《巴德尔》备忘录，就国防生产合作及加强防务能力达成一致。Dawn报道称，消息援引土耳其国防部。

四国国防部门代表出席了仪式。巴基斯坦国防部长哈瓦贾·阿西夫代表巴基斯坦签署文件。其他签署人包括土耳其国防部长亚沙尔·居莱尔、卡塔尔副首相兼国防事务国务大臣谢赫·沙特·本·阿卜杜勒拉赫曼，以及印度尼西亚国防部副部长优素福·焦哈里。

联合生产与技术

据土耳其国防部门声明，这份备忘录旨在促进军事生产合作、防务能力发展、军事技术培训、研究与开发。该部门还称，这项协议具有经济重要性，并表示它将使参与国能够整合生产能力，扩大其国防工业的潜力。

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哈瓦贾·阿西夫表示，巴基斯坦希望根据国际和国内法律发展自给自足能力、工业合作、联合生产和技术转让。他称，合作伙伴还希望在联合研究与开发、人员培训交流以及提升工业能力方面开展合作。

协议可能扩大

出席签署仪式的土耳其国防工业秘书处负责人哈鲁克·戈尔贡称，该协议是发展联合生产和技术的战略合作基础。他指出，该备忘录旨在将四国互补的能力转化为具体项目。

卡塔尔国家通讯社报道称，Badr这一名称意为满月，被选作四国互补性的象征。据该机构称，其他友好国家可根据现有参与方将商定的标准加入该备忘录。

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