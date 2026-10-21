Катар, Турция, Пакистан и Индонезия подписали в Катаре многосторонний меморандум Badr о сотрудничестве в оборонном производстве и укреплении оборонных возможностей. Об этом сообщает Dawn со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

На церемонии присутствовали представители оборонных ведомств всех четырех стран. От Пакистана документ подписал министр обороны Хаваджа Асиф. Другими подписантами стали министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, заместитель премьер-министра и государственный министр по делам обороны Катара шейх Сауд бин Абдулрахман, а также заместитель министра обороны Индонезии Юсуф Джаухари.

Совместное производство и технологии

По заявлению турецкого оборонного ведомства, меморандум призван способствовать кооперации в военном производстве, развитию оборонных возможностей, технической военной подготовке, исследованиях и разработках. В министерстве также назвали соглашение экономически важным и заявили, что оно позволит объединить производственные возможности стран-участниц и расширить потенциал их оборонной промышленности.

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Хаваджа Асиф заявил, что Пакистан рассчитывает развивать самодостаточность, промышленную кооперацию, совместное производство и передачу технологий в соответствии с международным и национальным законодательством. По его словам, партнеры также стремятся сотрудничать в совместных исследованиях и разработках, обменах в сфере подготовки кадров и наращивании промышленных возможностей.

Возможное расширение соглашения

Глава Секретариата оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн, присутствовавший на подписании, назвал соглашение основой стратегического сотрудничества для развития совместного производства и технологий. Он отметил, что меморандум должен превратить взаимодополняющие возможности четырех государств в конкретные проекты.

Государственное Катарское информационное агентство сообщило, что название Badr, означающее полную луну, было выбрано как символ взаимодополняемости четырех стран. По его данным, к меморандуму могут присоединиться другие дружественные государства по критериям, которые согласуют нынешние участники.

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