Контртеррористическая операция Trapiche в Бразилии, начатая Федеральной полицией страны в ноябре 2023 года при поддержке израильской разведки «Моссад», выявила данные о предполагаемой схеме вербовки исполнителей в Латинской Америке. Как сообщает Jerusalem Post, по оценке бразильского федерального прокурора Лукаса Гуалтьери, «Хезболла» все чаще ищет осужденных людей, испытывающих финансовые трудности и обиду на судебную систему.

Гуалтьери, специализирующийся на организованной преступности и использовании «Хезболлой» криминальных сетей, подготовил оценку для The Washington Institute. По его данным, группировка ослабила требования к идеологической лояльности: она якобы вербует людей без прежних связей с «Хезболлой» или Ливаном, отправляет их на обучение в Ливан, а затем возвращает в страны проживания для поиска потенциальных израильских и еврейских целей.

Данные операции Trapiche

В перехваченных аудиозаписях, по словам прокурора, вербовщики обсуждали поиск людей, ранее отбывавших наказание и имевших претензии к судам. Гуалтьери считает, что привлечение лиц без очевидных личных или идеологических связей с группировкой могло бы позволить «Хезболле» отрицать причастность к возможным нападениям.

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Одним из фигурантов дела был Лукас Пассос Лима. В прошлом месяце Высший суд Бразилии восстановил его обвинительный приговор по делу о терроризме после того, как федеральный суд пришел к выводу, что его участие в сети, выбиравшей евреев и израильтян в качестве целей, было мотивировано финансовой выгодой. По данным Гуалтьери, Лима вернулся из Ливана с более чем 5 тысячами долларов наличными, которые невозможно отследить.

Финансовые сети

По словам Гуалтьери, бразильские табачные магазины могли помогать финансировать авиабилеты для завербованных лиц. Их выявили после проверки магазина на центральном рынке Белу-Оризонти, где продавались запрещенные электронные сигареты. В октябре 2023 года дело передали контртеррористической полиции после предупреждения ФБР о криминальной финансовой сети, которая, по данным американского ведомства, финансировала «Хезболлу».

В другом деле, связанном с операцией Colossus, прокуроры предъявили криптоброкеру из Сан-Паулу Данте Фелипини обвинения в отмывании денег, нарушении валютного законодательства, участии в террористической организации и финансировании терроризма. По данным следствия, он создал три криптовалютных кошелька для иранского Корпуса стражей исламской революции и «Хезболлы».

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