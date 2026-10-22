Brazylijska operacja antyterrorystyczna Trapiche, rozpoczęta przez Federalną Policję kraju w listopadzie 2023 roku przy wsparciu izraelskiego wywiadu Mosad, ujawniła informacje o domniemanym schemacie rekrutowania wykonawców w Ameryce Łacińskiej. Jak informuje „Jerusalem Post”, według oceny brazylijskiego prokuratora federalnego Lucasa Gualtieriego Hezbollah coraz częściej poszukuje osób skazanych, mających trudności finansowe i żal do systemu sądownictwa.

Gualtieri, który specjalizuje się w przestępczości zorganizowanej i wykorzystywaniu przez Hezbollah sieci przestępczych, przygotował ocenę dla The Washington Institute. Według jego danych ugrupowanie złagodziło wymogi dotyczące lojalności ideologicznej: rzekomo rekrutuje osoby bez wcześniejszych powiązań z Hezbollahem lub Libanem, wysyła je do Libanu na szkolenie, a następnie odsyła do krajów zamieszkania w celu wyszukiwania potencjalnych izraelskich i żydowskich celów.

Dane operacji Trapiche

W przechwyconych nagraniach audio, według prokuratora, rekruterzy omawiali poszukiwanie osób, które wcześniej odbywały kary i miały pretensje do sądów. Gualtieri uważa, że zaangażowanie osób bez oczywistych osobistych lub ideologicznych powiązań z ugrupowaniem mogłoby umożliwić Hezbollahowi zaprzeczanie udziałowi w potencjalnych atakach.

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Jednym z figurantów sprawy był Lucas Passos Lima. W ubiegłym miesiącu Wyższy Sąd Brazylii przywrócił jego wyrok skazujący za terroryzm po tym, jak sąd federalny uznał, że jego udział w sieci, która wybierała Żydów i Izraelczyków jako cele, był motywowany korzyścią finansową. Według Gualtieriego Lima wrócił z Libanu z ponad 5 tysiącami dolarów w gotówce, której nie można prześledzić.

Sieci finansowe

Według Gualtieriego brazylijskie sklepy tytoniowe mogły pomagać finansować bilety lotnicze dla zrekrutowanych osób. Zostały one wykryte po kontroli sklepu na centralnym rynku w Belo Horizonte, gdzie sprzedawano zakazane papierosy elektroniczne. W październiku 2023 roku sprawę przekazano policji antyterrorystycznej po ostrzeżeniu FBI o przestępczej sieci finansowej, która według amerykańskiej agencji finansowała Hezbollah.

W innej sprawie powiązanej z operacją Colossus prokuratorzy postawili brokerowi kryptowalutowemu z São Paulo, Dante Felipiniemu, zarzuty prania pieniędzy, naruszenia przepisów walutowych, udziału w organizacji terrorystycznej oraz finansowania terroryzmu. Według śledztwa stworzył on trzy portfele kryptowalutowe dla irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i Hezbollahu.

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