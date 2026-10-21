Катар, Туреччина, Пакистан та Індонезія уклали оборонний меморандум — Dawn

Катар, Туреччина, Пакистан та Індонезія підписали в Катарі багатосторонній меморандум Badr про співпрацю в оборонному виробництві та зміцненні оборонних спроможностей. Про це повідомляє Dawn з посиланням на Міністерство оборони Туреччини.

На церемонії були присутні представники оборонних відомств усіх чотирьох країн. Від Пакистану документ підписав міністр оборони Хаваджа Асіф. Іншими підписантами стали міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер, заступник прем’єр-міністра та державний міністр оборони Катару шейх Сауд бін Абдулрахман, а також заступник міністра оборони Індонезії Юсуф Джаухарі.

Спільне виробництво і технології

За заявою турецького оборонного відомства, меморандум має сприяти кооперації у військовому виробництві, розвитку оборонних можливостей, технічній військовій підготовці, дослідженнях і розробках. У міністерстві також назвали угоду економічно важливою та заявили, що вона дасть змогу поєднати виробничі можливості країн-учасниць і розширити потенціал їхньої оборонної промисловості.

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Хаваджа Асіф заявив, що Пакистан розраховує розвивати самодостатність, промислову співпрацю, спільне виробництво та передавання технологій відповідно до міжнародного і національного законодавства. За його словами, партнери також прагнуть співпрацювати у спільних дослідженнях і розробках, обмінах у сфері підготовки кадрів та нарощуванні промислових можливостей.

Можливе розширення угоди

Керівник Секретаріату оборонної промисловості Туреччини Халук Гьоргюн, який був присутній на підписанні, назвав угоду основою стратегічної співпраці для розвитку спільного виробництва і технологій. Він зазначив, що меморандум має перетворити взаємодоповнювальні можливості чотирьох держав на конкретні проєкти.

Державне Катарське інформаційне агентство повідомило, що назву Badr, яка означає повний місяць, обрали як символ взаємодоповнюваності чотирьох країн. За його даними, до меморандуму можуть приєднатися інші дружні держави за критеріями, які погодять нинішні учасники.

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