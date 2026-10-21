Katar, Turcja, Pakistan i Indonezja podpisały w Katarze wielostronne memorandum Badr dotyczące współpracy w produkcji obronnej i wzmacnianiu zdolności obronnych. Informuje o tym Dawn, powołując się na tureckie Ministerstwo Obrony Narodowej.

W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele resortów obrony wszystkich czterech państw. W imieniu Pakistanu dokument podpisał minister obrony Khawaja Asif. Pozostałymi sygnatariuszami byli minister obrony narodowej Turcji Yaşar Güler, wicepremier i minister stanu ds. obrony Kataru szejk Saud bin Abdulrahman oraz wiceminister obrony Indonezji Yusuf Jauhari.

Wspólna produkcja i technologie

Według tureckiego resortu obrony memorandum ma sprzyjać współpracy w produkcji wojskowej, rozwojowi zdolności obronnych, technicznemu szkoleniu wojskowemu, badaniom i rozwojowi. Ministerstwo określiło również porozumienie jako ważne gospodarczo i oświadczyło, że umożliwi ono połączenie możliwości produkcyjnych państw uczestniczących oraz rozszerzenie potencjału ich przemysłów obronnych.

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Khawaja Asif oświadczył, że Pakistan liczy na rozwój samowystarczalności, współpracy przemysłowej, wspólnej produkcji i transferu technologii zgodnie z prawem międzynarodowym i krajowym. Jak powiedział, partnerzy dążą także do współpracy w zakresie wspólnych badań i rozwoju, wymiany w dziedzinie szkolenia kadr oraz zwiększania możliwości przemysłowych.

Możliwe rozszerzenie porozumienia

Szef tureckiego Sekretariatu Przemysłu Obronnego Haluk Görgün, który był obecny przy podpisaniu, nazwał porozumienie podstawą strategicznej współpracy na rzecz rozwoju wspólnej produkcji i technologii. Zaznaczył, że memorandum ma przekształcić uzupełniające się możliwości czterech państw w konkretne projekty.

Państwowa Katarska Agencja Informacyjna podała, że nazwę Badr, oznaczającą pełnię księżyca, wybrano jako symbol komplementarności czterech krajów. Według agencji do memorandum mogą dołączyć inne przyjazne państwa na podstawie kryteriów, które uzgodnią obecni uczestnicy.

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