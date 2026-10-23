Władze pakistańskiej prowincji Chajber Pasztunchwa zburzyły nielegalnie wybudowane sklepy, centra handlowe i inne obiekty podczas kampanii przeciwko bezprawnemu zajmowaniu ziemi. Informuje o tym Dawn.

Operacja w Charsaddzie

Administracja okręgu Charsadda rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę operację na polecenie gubernatora. Nielegalne obiekty zdemontowano, a zajęte działki odzyskano w mieście Charsadda, przy drodze do Peszawaru, a także na obszarach Tangi, Sherpao i w innych miejscowościach.

Według administracji celem kampanii jest odzyskanie gruntów publicznych, oczyszczenie dróg i targowisk z nielegalnych obiektów oraz ułatwienie ruchu pieszym i pojazdom. Komisarz okręgowy Mansoor Arshad oświadczył, że operacja będzie kontynuowana w całym okręgu bez selektywnego podejścia.

W tehsilu Tangi odrębną operację odzyskiwania ziemi prowadzono pod nadzorem zastępcy komisarza Akhlaqa Ahmada oraz dodatkowego zastępcy komisarza Adnana Zahida. Administracji pomagała policja i pracownicy służb miejskich.

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Na bazarze w Sherpao kupcy protestowali przeciwko rozbiórce dziesiątek sklepów. Twierdzą, że demontaż przeprowadzono bez wcześniejszego powiadomienia, przez co przedsiębiorcy ponieśli znaczne straty finansowe, a ich źródła utrzymania znalazły się pod zagrożeniem. Przedstawiciele organizacji handlowych spotkali się z Mansourem Arshadem, który obiecał skutecznie rozwiązać poruszone przez nich kwestie.

Demontaż wzdłuż autostrady

Odrębną operację przeprowadzono w okręgu Lakki Marwat. Po obu stronach ruchliwej autostrady Peszawar—Karaczi, w rejonie bazaru Serai Gambila, zdemontowano tymczasowe i trwałe obiekty. Pracami kierował komisarz okręgowy Shahid Rafiq Gandapur.

Do operacji zaangażowano koparki i traktory, a także jednostkę administracji miejskiej do walki z nielegalną zabudową. Władze poinformowały o oczyszczeniu z samowolnych obiektów obu stron Autostrady Indusu. Gandapur oświadczył, że administracja nie pozwoli wykorzystywać ziemi państwowej i poboczy dróg do działalności handlowej lub innej, ponieważ towary wystawiane przez handlarzy utrudniają ruch pojazdów.

Takie same działania prowadzono również w czwartek w okręgach Mardan, Nowshera i Bajaur.

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