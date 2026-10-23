Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Iran rzekomo wymyśla doniesienia o uderzeniach w tankowce naftowe i minach morskich w Cieśninie Ormuz, aby podnieść ceny ropy przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu USA 3 listopada. Napisał o tym w czwartek na Truth Social, informuje Jerusalem Post.

Według Trumpa Teheran robi wszystko, co możliwe, aby podnieść cenę ropy przed wyborami. Twierdził również, że przez Cieśninę Ormuz przepływa obecnie więcej ropy niż przed rozpoczęciem konfliktu, mimo doniesień o atakach na statki.

Trump oskarżył także irański reżim o zabijanie protestujących i powtórzył, że nie pozwoli Iranowi uzyskać broni jądrowej.

Oświadczenia w sprawie kampanii przeciwko Iranowi

Przed wyjazdem na wiec wyborczy w Iowa Trump powiedział dziennikarzom w Białym Domu, że kampania wojskowa przeciwko Iranowi miała dla niego polityczną cenę. Jednocześnie oświadczył, że USA nie mogą dopuścić do uzyskania przez Iran broni jądrowej.

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Amerykański prezydent zaznaczył również, że reakcja obywateli USA na kampanię jest niejednoznaczna. Według niego Waszyngton już wyrządził Iranowi znaczne szkody i może podjąć dalsze działania wojskowe.

Doniesienia o tankowcach

Cieśnina Ormuz pozostaje jednym z kluczowych obszarów napięcia podczas konfliktu. Ataki na statki handlowe i ograniczenia ruchu morskiego stwarzają zagrożenie dla dostaw ropy tym szlakiem wodnym.

Siły morskie irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczyły, że w nocy trafiono cztery tankowce naftowe, które stanęły w ogniu. Irańska państwowa agencja IRNA rozpowszechniła tę informację. Trump twierdził, że doniesienia o takich atakach są sfabrykowane.

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