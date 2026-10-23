Трамп звинуватив Іран у фальсифікації повідомлень про атаки на танкери — Jerusalem Post

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран нібито вигадує повідомлення про удари по нафтових танкерах і морські міни в Ормузькій протоці, щоб підвищити ціни на нафту перед проміжними виборами до Конгресу США 3 листопада. Про це він написав у Truth Social у четвер, повідомляє Jerusalem Post.

За словами Трампа, Тегеран робить усе можливе, аби підняти ціну на нафту перед виборами. Він також стверджував, що через Ормузьку протоку зараз проходить більше нафти, ніж до початку конфлікту, попри повідомлення про атаки на судна.

Трамп також звинуватив іранський режим у вбивствах протестувальників і повторив, що не дозволить Ірану отримати ядерну зброю.

Заяви про кампанію проти Ірану

Перед поїздкою на передвиборчий мітинг в Айові Трамп сказав журналістам у Білому домі, що воєнна кампанія проти Ірану мала для нього політичну ціну. Водночас він заявив, що США не можуть допустити отримання Іраном ядерної зброї.

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Американський президент також зазначив, що реакція громадян США на кампанію є неоднозначною. За його словами, Вашингтон уже завдав Ірану значної шкоди та може здійснити подальші військові дії.

Повідомлення про танкери

Ормузька протока залишається одним із ключових районів напруженості під час конфлікту. Атаки на комерційні судна та обмеження морського руху створюють загрозу для постачання нафти через цей водний шлях.

Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявили, що вночі були уражені та загорілися чотири нафтові танкери. Іранське державне агентство IRNA поширило цю інформацію. Трамп стверджував, що повідомлення про такі атаки є сфабрикованими.

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