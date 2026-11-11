KTM推出搭载奥迪S3发动机的Arrow全地形车——Autocar

奥地利制造商KTM推出了新款Arrow运动型并排座全地形车（SSV），专为越野而打造。据Autocar报道，该车型搭载来自奥迪S3的2.0升EA888涡轮增压汽油发动机。标准版功率为276马力，限量500辆的首发版功率为325马力。

越野技术

该发动机匹配七速双离合自动变速箱。Arrow配备全轮驱动和两个限滑差速器。该车重量为999公斤，KTM尚未公布其他动态性能参数。

这款全地形车采用高强度铬钼钢底盘打造，配备双叉臂悬架以及安装在每个车轮上的KW Reiger减震器。悬架行程为600毫米。

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车型起源与销售

Arrow由KTM与G Rally车队共同开发，该车队近期更名为KTM X-Bow Lab Team。该项目由比利时赛车手纪尧姆·德·梅维乌斯领导；他曾领导收购KTM汽车部门的财团，并在2024年达喀尔拉力赛中获得第二名。这款新车是该车队为达喀尔拉力赛新设SSV组别准备的拉力赛车的简化版本。

与KTM的拉力赛车不同，Arrow采用封闭式座舱。车内配有Sabelt座椅、数字仪表盘和支持连接智能手机的中央触摸屏。在顶配版本中，空调将作为标准配置提供。

美国的订单接收工作预计将于下周开始。基础版售价将从相当于4.4万英镑的金额起，限量首发版则从7.3万英镑起。交付计划于2027年底进行。KTM表示，Arrow主要面向越野使用，不过在一些国家，根据当地法律，它可以登记用于公共道路。

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